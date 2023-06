Al Travelers un pieno di star Chance Molinari

Dopo lo show dello Us Open, il Pga Tour torna protagonista con il Travelers Championship. Al Tpc River Highlands di Cromwell, nel Connecticut, da oggi a domenica nel torneo elevato del massimo circuito americano maschile, che metterà in palio venti milioni di dollari (di cui tre milioni e seicentomila andranno al vincitore), saranno tanti i big in gara. Nel field, anche otto tra i migliori dieci giocatori al mondo, compresi i primi sei. Da Scottie Scheffler (numero 1) a Jon Rahm (secondo), da Rory McIlroy (terzo) a Patrick Cantlay (quarto), da Viktor Hovland (quinto) a Xander Schauffele (sesto), che difenderà il titolo conquistato nel 2022.

Spazio poi a Matt Fitzpatrick (ottavo) e Max Homa (nono). Cameron Smith (settimo), passato alla Superlega araba, e Jordan Spieth (decimo), saranno gli unici assenti per quel che riguarda la Top 10. Il trionfo allo US Open, il primo della sua carriera in un Major, ha caricato di entusiasmo Wyndham Clark che ora sogna un’altra impresa. Occasione, a 100 giorni dal via della Ryder Cup di Roma, per Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, reduce dall’uscita al taglio al The Open, l’azzurro deve cambiare marcia per sperare di conquistarsi un posto nel team Europe di Luke Donald.