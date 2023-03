Ala o terzino: Kyriakopoulos si sdoppia

di Marcello Giordano

"Bologna, riscattami". L’appello parte da Bologna, arriva a un giornale greco (gazzetta.gr) e torna. La firma è quella di Georgios Kyriakopoulos, calciatore che vale doppio, intenzionato sul campo a convincere il Bologna a scucire i 3 milioni di euro di riscatto pattuiti il 31 gennaio, nelle ultime curve del mercato.

"Il mio ciclo in neroverde era finito, qui sto trovando quello che cercavo. Spero che il Bologna mi riscatti", dice l’esterno.

Due sono gli assist che il laterale greco ha sfornato a Salerno: per Ferguson prima e per il connazionale Lykogiannis poi. Due sono pure i ruoli che il numero 77 è in grado di ricoprire. A fine gennaio arrivato come rinforzo per la fascia sinistra di difesa, viste le difficoltà accusate da Cambiaso nella prima parte di stagione e pure perché si pensava a un possibile dirottamento di quest’ultimo a destra, dopo il prestito di Kasius e considerato l’infortunio di De Silvestri.

Ma Posch, a destra è una garanzia e Cambiaso è uno dei tanti giocatori rilanciati dalla cura Thiago Motta, che a inizio febbraio, a mercato chiuso, bloccò così la partenza di Barrow:

"Musa non si muove. Kyriakopoulos può fare l’esterno alto? Per me è un terzino, è arrivato come terzino".

E invece succede quello che non ti aspetti. Cambiaso esplode, Posch si prende la fascia destra, Arnautovic, Zirkzee e Sansone finiscono ai box e Barrow a fare la prima punta. E Kyriakopoulos l’esterno alto. Anche perché a Motta piace avere un esterno di piede che possa andare sul fondo a crossare: ci aveva provato con Orsolini a sinistra, ma Orso è tornato sè stesso a destra. E allora spazio a Kyria. Ha avuto 3 maglie da titolare in 7 partite che il Bologna ha giocato da quando il greco è arrivato: tutte da esterno sinistro d’attacco.

L’unica gara disputata da terzino è avvenuta a gara in corso, a Genova contro la Samp, quando l’infortunio e la sostituzione forzata di Posch portarono Motta a spostare Cambiaso a destra e a inserire Kyriakopoulos a sinistra. In vista della ripresa di campionato, in programma domenica 2 aprile alle 12,30 al Dall’Ara contro l’Udinese, Motta sarà chiamato a sciogliere un dubbio. Cambiaso è ai box per un infortunio all’inguine sinistro: sarà rivalutato in settimana, ma per capire se possa recuperare o meno per l’Atalanta. Ergo, c’è un terzino da reinventare. Spazio a Lykogiannis, in gol a Salerno? Può darsi, ma a Salerno Lykogiannis è entrato perché Kyriakopoulos era titolare nel ruolo di esterno alto. A Genova, quando il tecnico dovette optare per uno dei due scelse Kyriakopoulos, che prova a prendersi il Bologna e lancia una stoccata al ct della Grecia Poyet

"Finora non ho avuto le occasioni che vorrei. Gioco da quattro anni in serie A e non sono mai stato convocato: mi fanno sentire come se stessi giocando in B". Lui, invece, disse subito per quale motivo fosse arrivato a Bologna: "L’Europa". L’Europa, una maglia da titolare e il riscatto da parte dei rossoblù: ecco gli obiettivi di Kyriakopoulos, che punta a un’altra maglia da titolare con l’Udinese. Terzino o ala, poco importa.