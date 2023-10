Alcaraz-Musetti, sogni di rivincita

Il braccio d’oro di Carrara poco più di un anno fa batteva Carlitos Alcaraz, lo spagnolo rampante sulla terra d’Amburgo. Dal primo titolo in carriera dell’azzurro ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi, nel terzo match di giornata al China open (montepremi 3.633.975 dollari), affronta di nuovo il numero 2 al mondo. Delicato incontro di ottavi di finale per aggiudicarsi il prossimo turno contro l’argentino Etcheverry o il norvegese Casper Ruud. Tre gli scontri diretti fra Musetti e Alcaraz: lo spagnolo conduce 2-1. L’ultima sfida al Roland Garros ha visto Carlitos vincente per 3 set a zero. Il tennis tutto talento del toscano ha dimostrato già più volte di poter tener testa ai colpi arrotati e alle variazioni dello spagnolo: tutto dipenderà dallo stato di forma di entrambi. Musetti in questi giorni non è apparso del tutto al 100%, mentre Alcaraz torna a giocare dopo la delusione degli US Open.

Nel frattempo sempre a Pechino, ieri Matteo Arnaldi - nonostante 3 match point a favore - è uscito di scena agli ottavi di finale del torneo Atp 500 .

Il 22enne sanremese, numero 48 del mondo e promosso dalle qualificazioni, è stato sconfitto d al 27enne cileno Nicolas Jarry, numero 23 del ranking Atp, per 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-3.

E’ una domenica che si tinge d’azzurro: la prima a scendere in campo, praticamente all’alba italiana, è Jasmine Paolini contrlo le brasiliana Beatriz Haddad Maia. Jannik Sinner affronta il giapponese Yoshito Nishioka nella terza partita della mattinata cinese: mentre leggete potrebbero aver già concluso i loro match.

