Alla ’Longo’ arriva Salerno: De Akker, prove di sorpasso per mettere al sicuro la stagione

Sarà un sabato di pallanuoto intenso per le bolognesi. Ripreso già il campionato emminile, domani oltre alle ragazze di Andrea Posterivo, impegnate a Trieste, scenderanno in vasca anche la De Akker in serie A1 maschile e la President che milita in A2. Trittico di sfide importanti e difficili quelle che attendono le formazioni bolognesi. Iniziamo dalla De Akker di Federico Mistrangelo che domani alle 15 alla Longo sfiderà Salerno. Edo Cocchi e compagni provano l’aggancio ai campani, cercando di conquistare tre punti e togliersi dalle zone pericolose della classifica. Squadra non al massimo per Mistrangelo, con la De Akker che dovrà fare a meno ancora di Grossi, fuori fino a febbraio, mentre Kadar e Guerrato sono rientrati in gruppo in settimana.

Sempre alla Longo, alle 18,30 tocca alla President. I ragazzi di Marco Risso sono attesi dal Torino 81. La sfida contro i piemontesi, seconda forza del campionato appare difficile, ma un organico al completo e la grande voglia di tornare in vasca potrebbero spingere Federico Belfiori e compagni a imporre il fattore campo.

Infine la Rari Nantes. Le ragazze di Andrea Posterivo domani alle 18,30 chiuderanno l’andata in casa di Trieste, quinto. Veronica Perna e compagne sono ancora alle prese con qualche acciacco e infortunio che potrebbero costringere al forfait della sfida con le giuliane. Il confronto con Trieste appare difficile, anche se la buona prova con Roma ha alzato il morale della squadra. Tra 8 giorni il ritorno, con le prime 5 sfide che saranno decisive per la stagione delle rossoblù.

Filippo Mazzoni