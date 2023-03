Allarme Dominguez: ieri non si è allenato Moro scalda i motori per partire dall’inizio

Nuovo guaio in casa Bologna: dopo avere recuperato tutti gli effettivi a sua disposizione, Thiago Motta deve fare di nuovo i conti con uno stop, sperando sia una cosa da poco conto. All’allenamento di ieri mattina, infatti, non ha partecipato Nicolas Dominguez, che si è anzi recato all’Isokinetic per farsi monitorare: ancora presto per capire di che problema si tratti, l’unica cosa certa è che ora è lecito parlare di allarme per il centrocampista argentino (non incluso da Scaloni nella lista dei convocati dell’Argentina). Dominguez, autore di una prestazione monstre contro l’Inter, si era regolarmente allenato sia mercoledì sia giovedì.

Nel caso in cui Nico dovesse fermarsi – già l’allenamento di oggi darà maggiori informazioni in merito – alle sue spalle è pronto Moro, entrato bene dalla panchina nelle ultime gare è pronto per iniziare da titolare. L’ultima dall’inizio fu contro lo Spezia, il 27 gennaio scorso: ora l’ex Dinamo Zagabria scalpita per sostituire Dominguez. E, al di là del problema del Principe, Motta sa di potere dormire sonni tranquilli. I sostituti sono pronti.

Giacomo Guizzardi