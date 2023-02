Alle 15 c’è Sasso-Anzolavino Un derby che pesa tantissimo

Derby bolognese oggi, alle 15, nel complicatissimo girone A di Eccellenza. Al ‘Carbonchi’ di Sasso Marconi si affronteranno infatti i padroni di casa di Fabio Malaguti e l’Anzolavino di Massimo Catalfamo. I gialloblù, noni in classifica a 36 punti, cercano un successo per blindare la permanenza in categoria mentre gli ospiti, terzultimi a 20, hanno come obiettivo (tutt’altro che semplice da realizzare), quello di cercare di uscire dalle ultime tre posizioni che significano retrocessione diretta. Il problema è che la quartultima dista addirittura nove lunghezze. All’andata finì 2-1 per l’Anzolavino.

Le gare di domani: Borgo San D.-Campagnola, Boretto-Vignolese, Castellana Fontana-R. Formigine, Cittadella Vis Modena-La Pieve N., Colorno-Virtus Castelfranco, Modenese-Agazzanese, Nibbiano-Fidentina, Piccardo-Castelvetro, Rolo-Arcetana.

Classifica: Borgo S. Donnino 65, C. Vis Modena e V. Castelfranco 59, Agazzanese 54, R. Formigine 46, Piccardo e Colorno 43, Castelvetro 38, Sasso M. 36, La P. Nonantola 35, Nibbiano e Rolo 33, Vignolese e Fidentina 31, Arcetana 30, Modenese e Boretto 29, Anzolavino 20, Castellana 19, Campagnola 15.