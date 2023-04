Alle 15.30 in campo Vadese Sole Luna e Atletico Castenaso

Con il campionato di Eccellenza che, visto il turno infrasettimanale di mercoledì, scenderà interamente in campo domani, è la Promozione ad aprire il weekend di calcio dilettanti con due anticipi in programma oggi alle 15,30. Nel girone C, si giocherà la sfida tra la Vadese Sole Luna e la X Martiri. I padroni di casa, ultimi a quota 10, sono già ufficialmente retrocessi, ma stanno comunque dimostrando di voler onorare fino all’ultimo il campionato mentre gli ospiti ferraresi sono appena fuori dalla zona playout e hanno bisogno di punti. Nel raggruppamento D è invece in programma una supersfida purtroppo inutile ai fini della vittoria finale: l’Atletico Castenaso ospiterà infatti il Massa Lombarda, formazione ravennate che, domenica scorsa, si è laureata campione con ben quattro giornate di anticipo. L’Atletico, dal canto suo, farà di tutto per cercare di mantenere l’attuale seconda posizione.