Almeno tremila tifosi a sostenere i rossoblù

Tremila biglietti venduti nel settore ospiti. Più un numero imprecisato, ma folto, di tagliandi degli altri settori finiti nelle tasche dei bolognesi. Il totale? Lo scopriremo solo vivendo l’atmosfera del derby. Del resto Reggio Emilia è dietro l’angolo e da sempre la trasferta al Mapei Stadium nei tifosi rossoblù innesca la voglia di esodo. Un motivo in più per provare a cogliere l’occasione, perché non capita tutti i giorni di sfidare un’avversaria diretta (il Sassuolo ha due punti in meno) giocando praticamente in casa.