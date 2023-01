Altalena Virtus, la continuità è una chimera

DERTHONA TORTONA

89

VIRTUS BOLOGNA

81

DERTHONA TORTONA: Christon 13, Mortellaro ne, Candi 9, Tavernelli, Filloy 8, Severini 7, Harper 7, Daum 10, Cain 7, Radosevic 6, Macura 22, Filoni ne. All. Ramondino.

VIRTUS BOLOGNA: Faldini ne, Martini ne, Belinelli 24, Pajola 10, Bako 6, Jaiteh 4, Lundberg 17, Shengelia 4, Hackett 5, Mickey 7, Camara ne, Weems 4. All. Scariolo.

Arbitri: Paternicò, Bongiorni, Nicolini.

Note: parziali 29-22; 48-33; 68-59. Tiri da due: Tortona 2135; Bologna 2549. Tiri da tre: 1226; 722. Tiri liberi: 1111;1011 Rimbalzi: 35; 32.

di Massimo Selleri

Serataccia per la Virtus che torna a casa a bocca asciutta da Casale Monferrato e con il serbatoio delle energie in piena riserva. Detto che i regolamenti costringono a tenere in borghese Semi Ojeleye e Milos Teodosic, a cui si aggiunge l’infortunato Isaia Cordinier tra gli stranieri, la tattica di Tortona, che probabilmente sarà adottata anche dagli altri avversari italiani dei bianconeri da qui alla primavera inoltrata, è molto semplice quanto logica. I bolognesi sono contati e hanno speso tanto nell’imporsi giovedì sera a Barcellona, per cui vanno presi per stanchezza tenendo i ritmi alti in modo tali da sfiancarli.

A rendere ancora più efficace questo piano partita c’è il fatto che tra gli indisponibili c’è pure Nico Mannion per cui non c’è nessuno tra i virtussini che alla lunga possa reggere una pallacanestro tutta corri e tira.

A nulla valgono le tante prodezze balistiche di Marco Belinelli che, se da una parte tengono in partita la squadra fino agli ultimi minuti, dall’altra arrivano per lo più a frittata già fatta e difficilmente rimediabile.

E’ questo il rammarico con cui torna a casa la Segafredo che, in ogni caso, non ha tanto tempo per pensare a questo scivolone, ma deve già pensare alla gara di martedì quando sotto le Due Torri arriverà Kaunas aprendo un "back to back" di Eurolega che si chiuderà giovedì con l’Olympiacos.

Piombata sul -19 (56-37) la V nera ricuce fino all’86-79 a 1’54“ dalla fine, poi i padroni di casa ritrovano quel minimo di lucidità che consente loro di chiudere qualsiasi discorso.

Tortona si conferma terza forza della serie A, mentre Bologna accusa la seconda sconfitta consecutiva in campionato e dovrà aspettare l’esito della gara di oggi tra Napoli e Milano per sapere se ha ancora qualche speranza di laurearsi campione d’inverno, oppure se dovrà preoccuparsi di difendere il secondo posto tra sette giorni contro Venezia.