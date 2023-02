Altro Giroud, altro regalo: e il Milan riparte

di Ilaria Checchi

La testa serve sempre, sia a livello di attenzione e lucidità che sul campo, e se l’inzuccata vincente porta la firma di Olivier Giroud allora è certo che il Milan possa continuare a sperare di uscire dal momento più critico della sua stagione. Il colpo da biliardo che il francese ha regalato venerdì sera a San Siro, capitalizzando al massimo il perfetto cross di un ritrovato Theo Hernandez, ha permesso al Diavolo di trovare tre punti vitali contro il Torino (già castigato dal numero 9 rossonero a ottobre 2021) e di preparare con un rinnovato entusiasmo l’appuntamento di martedì in casa contro il Tottenham di Antonio Conte.

A 36 primavere, Giroud è il giocatore più anziano coinvolto in oltre 10 gol stagionali nei cinque maggiori campionati europei (7 reti e 4 assist) e con 11 gol realizzati, tra Serie A e Champions League, è ad oggi il miglior marcatore del Milan nonché il principale artefice dei cosiddetti "gol pesanti". Il coro "si è girato Giroud" nasce da uno dei tanti episodi decisivi che hanno costellato la carriera di Olivier in rossonero, quella doppietta realizzata il 5 febbraio del 2022 nel derby vinto in rimonta dalla truppa di Pioli, primo tassello fondamentale nella cavalcata verso il diciannovesimo scudetto: l’attaccante d’Oltralpe ha poi punito il Napoli, la Lazio e, proprio a Reggio Emilia, ha partecipato alla festa sotto porta nel magico pomeriggio tricolore.

La crisi che ha colpito il Diavolo a inizio anno ha coinvolto, giocoforza, anche lui che, invece, aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi diventando la punta di riferimento nello scacchiere pioliano a causa dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic: nuovamente decisivo nel primo derby settembrino, poi contro il Napoli (gol inutile ai fini della vittoria), lo Spezia e con la Sampdoria. Giroud, arrivato spremuto dalla parentesi Mondiale che ha lasciato ovviamente un contraccolpo anche psicologico in lui e nel compagno Theo Hernandez, ha potuto però trovare gloria con la sua Selezione, lasciando la sua firma quattro volte in 7 partite, diventando il capocannoniere della Nazionale (53 reti), scavalcando Henry, non riuscendo però a ritrovare la strada verso la porta avversaria con il nuovo anno, almeno fino a venerdì sera. La brillantezza manca ancora, ma è chiaro che Pioli, ora come ora, deve appigliarsi alla concretezza del suo bomber, sperando che l’acuto contro i granata non sia stato un illusorio caso isolato ma, piuttosto, l’iniezione di fiducia e adrenalina che serviva a lui e a tutto il Milan per uscire dal tunnel. La riprova sarà servita tra due giorni, quando il primo round contro gli Spurs rivelerà se il Diavolo è si è finalmente ritrovato o se il cartello "Exit" è ancora a qualche chilometro di distanza.