Ambizioni forti e schiettezza con i dirigenti

Non traggano in inganno i modi gentili e il sorriso garbato, spesso perfino divertito, che esibisce in conferenza stampa: quando si tratta di chiedere garanzie ai propri dirigenti Motta sa essere risoluto. Il punto è che Thiago, al netto delle due caselle da riempire a sinistra, oggi ritiene davvero che l’organico rossoblù possieda risorse non ancora valorizzate appieno: e i fatti gli stanno dando ragione. In ogni caso il fatto che fin qui il tecnico si sia rivelato un moltiplicatore di valore dei suoi calciatori non deve far passare in secondo piano la sua natura di ambizioso.

Chi lo conosce lo dipinge infatti come un allenatore con in testa un preciso percorso di crescita professionale. Dietro il basico "spero che domani sia meglio di oggi" si cela un uomo di calcio che punta costantemente a migliorare se stesso e la squadra che allena, e che sicuramente non si accontenterà di vivacchiare, un verbo tra i più declinati, e non solo dagli allenatori, in questi anni a Castedebole. Thiago no, punta in alto. Bravo chi lo ha scelto: ma adesso tocca assecondarlo nel progetto di crescita.