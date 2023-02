Alla fine ci pensa Anatriello. Con la complicità dell’arbitro. Il Bologna Primavera vince 3 a 2 in casa davanti a un centinaio di tifosi assiepati sulla scomoda collinetta di Casteldebole: a farne le spese il Cesena, sempre più ultimo in classifica ma autore di una prova solida, nell’ottica – che dovrebbero fare propria tutti – di crescita del materiale umano a disposizione. La decide Anatriello, dopo le reti rossoblù di Urbanski e Raimondo e quelle bianconere di Francesconi e Denes. I rossoblù chiudono il girone di andata a 27 punti, settimana prossima, ci sarà l’Inter, reduce dalla vittoria per 4 a 0 ai danni del Napoli.