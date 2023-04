Ancelotti esalta il Real Madrid

La Liga è andata. Manca solo l’aritmetica, ma gli 11 punti di ritardo sul Barcellona a 8 giornate dalla fine, dicono che il Real Madrid con ogni probabilità dovrà cedere lo scettro ai catalani di Xavi. Carlo Ancelotti lo sa bene, si concentra sulla Champions, ma alla vigilia del match contro il Girona (non ci saranno Benzema e Camavinga), ci tiene a sottolineare che la classifica non rispecchia la realtà delle cose. "Tra noi e il Barcellona non ci sono 11 punti di differenza, lo abbiamo dimostrato anche negli scontri diretti. I dettagli hanno determinato questo distacco che noi cercheremo di ridurre nelle prossime partite", spiega il tecnico dei blancos. A cominciare dal match in casa del Girona.

"Una squadra che gioca un bel calcio – dice –, sono organizzati e hanno un buon possesso palla, noi non avremo Camavinga e Benzema, mentre Rodrygo non si è allenato con noi ma dovrebbe esserci. Comunque non è nulla di serio, dovrebbero rientrare presto. Karim è un giocatore molto importante per noi e ultimamente ha dimostrato di essere in condizione, deve continuare così".

Soddisfatto della disponibilità di una rosa ben assortita tra veterani e giovani: "Non sempre è facile lasciar fuori alcuni giocatori, ma tutti capiscono bene che devo fare delle scelte e l’orgoglio dei giocatori di vestire questa maglia li aiuta ad accettare le mie decisioni".