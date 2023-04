Ancelotti stavolta chiude la porta al Brasile: "Resto al Real, c’è un contratto da rispettare"

"Credo che Florentino voglia che io resti, è sempre stato affettuoso con me e continua a esserlo. La società è tranquilla e sono sicuro che sarò qui la prossima stagione, che rispetteremo il contratto". Carlo Ancelotti ribadisce una volta di più di vedersi sulla panchina del Real Madrid anche in futuro, forte di un accordo fino al 2024, nonostante la corte della Selecao. Il Brasile ha messo il nome del tecnico in cima alla lista dei sogni per programmare l’avvicinamento della Selecao al Mondiale 2026. Ma Carletto pare orientato a restare davvero a Madrid. In rialzo quindi le quotazioni di Mourinho, che al contrario di Ancelotti non sembra avere con la Roma un rapporto altrettanto solido.