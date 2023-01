Anche Corvino su Reabciuk e Terzic Doppia sfida all’Udinese: Porteous

di Marcello Giordano

Tornano a incrociarsi i destini del Bologna e di Pantaleo Corvino: il calciomercato è il terreno di contesa. In estate ci fu un primo incrocio e vide uscire i rossoblù vincitori: Sartori strappò Lewis Ferguson proprio al Lecce. Lo scozzese interessava anche a Samp ed Empoli, ma il Lecce pareva a un passo dall’acquisto, con un’offerta da 2,5 milioni. Si inserì il Bologna che propose 3,5 milioni bonus inclusi All’Aberdeen, che ne deteneva il cartellino e con cui nella stagione passata aveva segnato 16 reti. Sorpasso e fumata bianca in salsa rossoblù per il centrocampista, che non fu preso affatto bene da Corvino. "Il Bologna mi ha rubato l’idea. Non mi risultava stesse trattando con loro", dichiarò il diesse, che potrebbe essersela legata al dito.

Da Lecce, infatti, filtra che il club salentino, in cerca di un terzino sinistro, si sia messo sulle tracce di Oleg Reabciuk (24) e Aleksa Terzic (23), obiettivi rossoblù per la fascia sinistra. Il tutto mentre Corvino sta trattando l’approdo in giallorosso di un ex della Primavera rossoblù, che sta costruendo le proprie fortune al Cittadella: Tommaso Cassandro (23), in scadenza a giugno, che Corvino vorrebbe da subito. L’inserimento, questa volta è di Corvino: il Bologna tratta Reabciuk e Terzic, ma non è ancora riuscito a chiudere nessuna delle due operazioni, dal momento che le mancate uscite di Vignato e Kasius bloccano il mercato. Servirebbe una cessione e un po’ di liquidità. E allora Corvino prova ad approfittarne. Tra l’altro è sempre dell’uomo mercato del Lecce il sondaggio per Vignato, che ha messo così in stand by le proposte provenienti dalla B di Reggina e Frosinone, bloccando la partenza. Difficilmente Corvino tenterà un’affondo a stretto giro di posta su Vignato, perché tenendo il mercato bloccato può tentare di soffiare uno dei due obiettivi: e Terzic, da lui stesso portato alla Fiorentina, in vista della stagione 2019-20, poco prima dell’arrivo di Commisso e dell’interruzione del contratto con la Viola. Altro faccia a faccia in vista, quindi, in questa sessione di mercato, con Corvino prova a prendersi la rivincita sugli uomini mercato rossoblù.

Ma non è l’unico confronto in atto. Udinese-Bologna rischia di essere anticipata dal confronto dei due club sul mercato per il difensore scozzese Ryan Porteous (24), centrale di 190 centimentri di altezza dell’Hibernian, stessa squadra dalla quale è sbarcato in Italia Doig. Il Bologna lo ha monitorato e lo conosce bene. Il giocatore è in scadenza a giugno e in questa stagione con 3 reti e un assist, è tra difensori dal miglior rendimento della Premiership scozzese. E’ finito sul taccuino anche dell’Udinese della famiglia Pozzo, che in questa sessione ha comprato Kone dal Montreal per il Watford e che potrebbe poi trasferire il centrocampista ivoriano-canadese in Italia in estate.