Anche il ’guru’ Velasco rende omaggio a Zanetti

Un grande della pallavolo italiana ricordato da un gigante. E’ l’evento che Aics organizza per il 15 gennaio. In Sala Borsa, dalle 14,30 alle 18,30, sarà ricordata la figura di Nerio Zanetti, che alla Bologna del volley, alla guida della Zinella, ha portato in dono scudetto (1985), Coppa Italia e Coppa delle Coppe.

A ricordare Nerio – l’iniziativa parte anche dalla vedova, Marinella Vaccari – ci sarà Julio Velasco, il tecnico argentino (ma ormai italiano ed emiliano d’adozione) che ha rivoluzionato il volley.

Patrocinato dal Comune di Bologna, sarà un momento speciale per rendere omaggio al tecnico, scomparso nel 2017 a 77 anni, che ha contribuito a scrivere pagine di storia, portando anche la squadra del Cus Bologna, dalla serie D alla A2, inanellando una promozione dietro l’altra.