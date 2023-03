Angela, la moglie di Thiago Motta tifosa sfegatata: "Bravo amore, ti auguro di conquistare il mondo"

Thiago Motta con la moglie Angela

Bologna, 2 marzo 2023 – Che Thiago Motta, nel contesto del momento felice che sta vivendo il suo Bologna, sia etichettato come un allenatore ‘predestinato’ cominciano ad essere in tanti a pensarlo tra gli addetti ai lavori. In fondo che lo pensi anche la moglie, che nel caso di Thiago è la compagna di una vita, potrebbe apparire meno significativo. Arrivano i rinforzi: Arna e Zirkzee in gruppo Non però se le parole sono quelle, davvero toccanti, che la moglie Angela ha speso sui social per il marito allenatore dopo la vittoria con l’Inter, che la famiglia Motta domenica ha vissuto al gran completo, e con grande intensità emotiva, nella tribuna del Dall’Ara. "Tanto lavoro e dedizione, tante ore di studio, tanto impegno fisico e mentale – ha scritto Angela sul suo profilo Instagram –. Vederti crescere è magico, è meraviglioso. Ti auguro di conquistare il mondo. Questa partita come tante piena di emozione e tensione: ma alla fine ne valeva la pena. Auguri amore mio!". A corredo gli scatti della famiglia Motta sulle gradinate del Dall’Ara, con la moglie Angela e le tre figlie dell’allenatore rossoblù scatenate come tifose vere, immortalate in un video mentre festeggiano in tribuna il...