Anno e sponsor nuovi: sarà una Effe targata Flats Service

Anno nuovo, sponsor nuovo. Con l’inizio del 2023 la Fortitudo si rifà il volto e si appresta a cambiare main sponsor. In casa biancoblù si va sempre più verso un cambio della denominazione sociale e dello sponsor di maglia, con il passaggio da Kigili a Flats Service.

Matteo Gentilini, amministratore delegato di Flats Service, azienda specializzata nel taglio rapido e preciso di blocchi in acciaio, lo aveva detto a settembre quando era entrato con la carica di vicepresidente del Consorzio e lo aveva ribadito una decina di giorni fa all’interno della puntata di Cuore Fortitudo su Trc e alla fine ha concretizzato, forse prima del previsto, quello che il suo sogno da tifoso dell’Aquila, fare dalla sua azienda il main sponsor della squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Nelle ultime settimane la situazione si è talmente velocizzata che il cambio delle canotte avverrà già per la prossima uscita casalinga della Effe, in programma il 22 gennaio con Cividale.

Sul fronte squadra intanto la Fortitudo da martedì è al lavoro per preparare il confronto di domenica con Chiusi. Luca Dalmonte e il suo staff monitorano con grande attenzione la situazione, gestendo le criticità che riguardano le condizioni di Pietro Aradori, ma non solo, visto i tanti problemi fisici accusati in questo periodo dai biancoblù.

In rosa non c’è più Paolo Paci che ha rescisso il proprio contratto con la Fortitudo per accasarsi all’Npc Rieti. Nelle sue prime parole da ex Paci ha sottolineato "mi spiace avere lasciato la squadra non è mai bello lasciare un posto, ma era arrivato il momento perché non c’erano più le possibilità per fare bene". Sul suo profilo Instagram il giocatore ha tenuto a salutare e ringraziare i tifosi della Fortitudo e in particolare la Fossa. In casa Fortitudo non si parla però ancora di mercato in entrata, almeno fino a quando non sarà ulteriormente sfoltito il roster con la partenza anche di Biordi.

Ieri intanto la Lega Pallacanestro ha ufficializzato quelle che saranno le dirette del mese di febbraio su E’Tv Rete7. Tra queste c’è il 5 febbraio alle 20.30 la partita tra Rimini e Fortitudo.

Filippo Mazzoni