Aradori e Italiano accendono la Fortitudo

FORTITUDO

90

BENEDETTO XIV CENTO

71

FLATS SERVICE : Fantinelli 1, Banks 12, Aradori 20, Cucci 14, Candussi 10, Panni 5, Italiano 19, Vas 5, Barbante 4, Niang, Natalini. All. Angori.

TRAMEC CENTO: Moreno 5, Marks 13, Archie 9, Rosselli 4, Berti 4, Zilli 9, Tomassini 3, Mussini 18, Kuuba 6, Baldinotti ne. All. Mecacci.

Arbitri: Radaelli, Wassermann, Barbiero.

Note: parziali 19-17, 45-32, 67-42. Tiri da due: Fortitudo 1841; Cento 1638. Tiri da tre: 1526; 827. Tiri liberi: 911; 1519. Rimbalzi: 35; 40.

di Filippo Mazzoni

Un attacco che funziona come un orologio, una difesa che inaridisce le bocche da fuoco avversarie e una prova collettiva con 5 giocatori in doppia cifra, dove Aradori e Italiano sono stati i grandi mattatori, che ha fatto la differenza. La Fortitudo batte, per la seconda volta nel giro di di 48 ore Cento, mantiene il fattore campo e si porta ad un passo da chiudere in proprio favore la serie dei quarti. Mercoledì alle 20,30 di nuovo al PalaDozza gara-quattro che potrebbe già essere decisiva in caso di vittoria della Effe. Angori sembra essere riuscito ad accendere quella scintilla troppo spesso sopita e che adesso rende la Fortitudo bella e vincente.

Rispetto alle prime due sfide della serie, gara-tre sembra prendere una piega diversa. Cento chiude in area su Candussi, ma così la Fortitudo trova spesso e volentieri spazio per il tiro dalla lunga distanza. Dall’altra la Tramec, che presenta l’ex Rosselli in quintetto fatica invece a trovare i propri ritmi in attacco. Mussini e Zilli ci provano, ma Aradori e Italiano permettono alla Effe di allungare e chiudere avanti all’intervallo. In prima fila c’è anche Carlton Myers che nella pausa si concede per foto e autografi con qualche tifoso che gli chiede di tornare in campo.

Nel parquet del PalaDozza invece il divario tra le due squadre si dilata ad inizio ripresa con Cucci e soprattutto Candussi, toccando il +23 a inizio ultimo quarto con 5 punti di Vasl. Cento ha l’ultima reazione di orgoglio infila un parziale di 0-12, ma a fermare il tentativo di rimonta della Tramec è ancora Italiano, ben supportato da Banks e Panni.

Il finale è pura formalità per la gioia del 3.700 del Madison di Piazza Azzarita.

Le altre gare: Chiusi-Forlì, Cividale-Udine.

Le serie: Forlì-Chiusi (1-0), Udine-Cividale (2-1), Cremona-Agrigento (3-0).