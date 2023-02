Aradori: "Fortitudo, bravo Thornton e applausi a tutto il collettivo"

Una vittoria e due punti in classifica che pesano come un macigno nella corsa playoff. E’ una Fortitudo che si gode due giorni di meritato riposo quella che domenica è passata in casa di Rimini, nella bella atmosfera del Flaminio e che tornerà ad allenarsi solo domani.

"Noi ci crediamo sempre, quella con Rimini è stata una vittoria dal peso enorme" conferma Pietro Aradori, ancora una volta tra i protagonisti della sfida romagnola. La doppia vittoria con Udine e Rimini, in uno dei momenti più importanti della stagione ha riportato entusiasmo nell’ambiente Fortitudo che continua a vivere di alti e bassi, di accessi in positivo o in negativo.

"Siamo stati bravi ad andare avanti, Rimini non ha mai mollato, ma siamo stati lì con la testa. I canestri decisivi sono stati di Thornton, ma il merito è del collettivo, siamo un gruppo super, con pregi e difetti, ma che ci mette sempre il cuore", le parole sempre dell’ala bresciana che sottolinea la qualità tecnica, ma anche morale di un gruppo che con Rimini a saputo soffrire, resistere e conquistare una vittoria che l’avvicina ai playoff.

Altra notizia molto positiva per la Fortitudo la prestazione di un ritrovato Thornton, a conferma di come coach Dalmonte stia man mano recuperando e mettendo a posto tutti i pezzi della propria scacchiera.

La Fortitudo è sesta, con gli stessi punti di Cividale, però con lo svantaggio negli scontri diretti con i friulani, ma ha anche 4 punti in più e in questo caso è avanti anche nel doppio confronto con Nardò e proprio Rimini che condividono il settimo posto.

Da domani Matteo Fantinelli e compagni torneranno ad allenarsi in vista della sfida di domenica a Chieti per la seconda trasferta consecutiva e con ancora 6 partite da giocare.

Contro gli abruzzesi la Effe cercherà di centrare la terza vittoria consecutiva consolidando – le prime sei di ogni girone sono già sicure ancor prima della fase ad orologio –, la propria posizione in zona playoff.

La sfida con Chieti sarà tutt’altro che scontata visto che la formazione diretta dall’ex Rajola, anche se ultima, è reduce dalla vittoria di Chiusi che ha rilanciato le ambizioni salvezza.