Aradori il più attivo, ma non basta Italiano solo grinta, Vasl non va

Thornton 5 (in 27’ 35 da due, 16 da tre, 23 ai liberi, un rimbalzo, un assist). Prestazione sottotono. Parte benino, ma poi si perde cammin facendo.

Aradori 6,5 (nella foto Fortitudo-Orsini; in 35’ 15 da due, 56 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). Con il gioco sottocanestro che non funziona, è l’unico terminale offensivo della Effe. Risponde presente, ma non basta per evitare il ko.

Barbante 5 (in 10’ 11 da due, un rimbalzo, una recuperata, una persa). Senza Candussi gravato presto dai falli, non sfrutta l’occasione di farsi notare e anzi cade anche lui nel gioco sottocanestro di Piacenza.

Panni 5,5 (in 25’ 13 da due, 24 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Al tiro non va nemmeno male, ma quando esce Fantinelli e serve fosforo e regia invece di conclusioni, proprio non va.

Candussi 5 (in 18’ 23 da due, 01 da tre, 34 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Fatica contro l’aggressività dei lunghi dirimpettai e viene limitato nel suo gioco, sottotono, e nei minuti dai troppi falli.

Fantinelli 6,5 (in 19’ 34 da due, 01 da tre, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 3 assist). Esce lui e la Fortitudo si scioglie. La sua presenza è imprescindibile per la formazione di Dalmonte.

Italiano 5 (in 24’ 13 da due, 12 da tre, 14 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Tanta grinta ma poco gioco, purtroppo continua il suo periodo nero.

Cucci 6 (in 28’ 27 da due, 14 da tre, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, una persa, 4 assist, una stoppata). Dottore, ma senza lode. Si rende utile in tante cose, come rimbalzi e assist, ma sparacchia troppo al tiro.

Vasl 4 (in 15’ 13 da tre, un rimbalzo, una persa). Poche idee e molto confuse. Della sua prova si ricorda solo una tripla messa a segno, ma anche un passaggio in tribuna.

Filippo Mazzoni