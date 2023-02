Thornton 8 (in 33’ 45 da due, 46 da tre, 69 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, 3 assist, un stoppata). E’ tornato il fromboliere che ci si attendeva. Strepitoso al tiro si fa apprezzare anche in difesa dove dà la stoppata decisiva a Johnson e mette a referto anche 6 rimbalzi.

Aradori 7 (in 33’ 47 da due, 17 da tre, 44 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, 4 assist). Buona prova, pecca un po’ nella percentuale al tiro da tre punti, ma mette insieme anche assist, rimbalzi e i liberi definitivi.

Barbante 6 (in 20’ 22 da due, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa). Soffre, come del resto i compagni di reparto, la fisicità di Ogbeide. Prova a farsi valere ma in effetti fatica contro il lungo riminese.

Panni 6 (in 19’ 11 da due, 12 da tre, 12 ai liberi). Prova senza infamia e senza lode. Tenta di dare il suo contributo e lo fa positivamente ma senza strafare.

Fantinelli 7 (in 35’ 25 da due, 01 da tre, 7 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist, 1 stoppata). La solita prestazione a tutto tondo, in attacco e in difesa. Segna poco stavolta, è vero, ma smazza 7 assist e cattura altrettanti rimbalzi.

Italiano 7 (in 25’ 23 da due, 24 da tre, 5 rimbalzi, una persa). Tanti minuti in campo nei momenti decisivi del confronto. I suoi punti sono fondamentali per tenere avanti la Effe e nel finale si mette al servizio dei compagni.

Cucci 6,5 (in 20’ 12 da due, 14 da tre, 3 rimbalzi, 3 persa, un assist). Stesso discorso con Barbante. Fatica contro la forza fisica del centro avversario, ma ha il merito di mettere la tripla decisiva.

Davis 6,5 (in 15’ 45 da due, 14 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse). Condizionato dai falli ma fondamentale nella vittoria della Effe. I suoi canestri ad inizio partita e soprattutto nel terzo quarto sono fondamentali.