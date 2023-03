Arbitra Maresca, Mazzoleni al Var: i tifosi insorgono

Sarà Maresca di Napoli a dirigere Bologna-Lazio, sabato sera. Ma a preoccupare la tifoseria è un’altra designazione: quella di Mazzoleni al Var. Polemiche e torti, con il fischietto di Bergamo, tifoso Fortitudo, negli ultimi anni non sono mancate: da un rigore sanzionato proprio alla Lazio all’Olimpico per fallo inesistente di Oikonomou, a un rigore non dato contro il Napoli per mano di Koulibaly e fischiato poi per intervento dubbio di Masina su Mertens. E in tanti non dimenticano direzioni che non convinsero contro Carpi e Inter in varie vesti: da direttore di gara, arbitro di porta e Var.