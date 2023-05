Arbitra Maria Sole, ormai è un classico

Nel destino di Maria Sole Ferrieri Caputi ci sono il Sassuolo e il Bologna. La trentaduenne donna arbitro di Livorno debuttò in serie A il 2 ottobre 2022 al Mapei Stadium in un Sassuolo-Salernitana 5-0. Il secondo gettone in A è stato il Bologna-Udinese 3-0 del 2 aprile al Dall’Ara. Ebbene: il designatore Rocchi ha affidato proprio a lei il Sassuolo-Bologna che andrà in scena lunedì notte al Mapei Stadium. La sua ultima uscita è stata il 22 aprile in serie B, nel match di cartello tra Frosinone e Sudtirol finito 0-0.