Arbitra Orsato, precedenti positivi

Per Atalanta-Bologna oggi scende in campo nientemeno che Daniele Orsato. Il fischietto più navigato, insomma, per una sfida che il designatore Rocchi considera ad alto coefficiente di difficoltà. Orsato in questa stagione ha già arbitrato il Bologna in due circostanze al Dall’Ara e in entrambi i casi sono arrivati i tre punti: con la Fiorentina (2-1) e con l’Inter (1-0).

Un solo incrocio in stagione con l’Atalanta, invece, nel giorno della vittoria dei nerazzurri (2-0) sul campo della Lazio. Curiosamente Orsato ha diretto anche l’ultimo Atalanta-Bologna in terra lombarda: la sfida di campionato che il 28 agosto 2021 terminò 0-0. Al Var ci sarà Massa, che in settimana ha diretto il ‘caldissimo’ Juventus-Inter 1-1 semifinale d’andata di Coppa Italia