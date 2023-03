Arbitra Rapuano Juric senza Ricci

Per la seconda volta in carriera Antonio Rapuano incrocerà il cammino del Bologna. Toccherà all’arbitro della sezione di Rimini dirigere il cruciale Torino-Bologna di lunedì (ore 20.45) allo stadio Grande Torino. L’unico precedente è il Bologna-Salernitana 3-2 del 22 agosto 2021, prima giornata di campionato che vide i rossoblù vincere in rimonta nonostante un rigore con l’espulsione, per gomitata, di Soriano.

In casa Toro, intanto, il giudice sportivo ha fermato per un turno il centrocampista Samuele Ricci.