Arena Marassi, Thiago rilancia Medel

Urgono due passi avanti, dopo la sconfitta con il Monza. Il ko ha raccontato come da qui in poi il Bologna potrebbe dover fare i conti con squadre che l’aspettano e non giocano a viso aperto, perché dopo 22 punti nelle ultime 12 giornate le avversarie potrebbero giocare addosso ai rossoblù. Anche perché la squadra di Motta con il Monza ha confermato di faticare all’interno di match brutti, sporchi e cattivi, specie senza le sue pedine più esperte e la sensazione è che a Genova, con la Samp, potrebbe andare in scena un match sulla stessa falsa riga, per di più contro un’avversaria all’ultima spiaggia, che difficilmente sbaglierà l’approccio.

E allora, chi meglio di Gary Medel, per interpretare un match brutto sporco e cattivo all’interno di un clima da battaglia sportiva, dove temperamento e carattere potrebbero venir prima di tecnica e tattica? Thiago Motta ci sta pensando. Di più. Se il Pitbul si confermerà in crescita sotto il profilo atletico dopo il quarto d’ora finale con il Monza e con una settimana in più di allenamenti sulle gambe potrà garantire almeno i 60 minuti di gioco, ci sarà: davanti alla difesa, a schermare il trequartista Djuricic, che tra l’altro all’andata siglò il gol del pareggio blucerchiato. Servono soluzioni contro le squadre che si chiudono. Certo. Serve però anche leadership ed elementi di carattere ed esperienza che sappiano indicare la via ai compagni quando la gara fatica a scorrere sui binari più congeniali. Sono questi i due passi avanti necessari per reagire all’ultimo ko. Medel al posto di Schouten, quindi è qualcosa di più di una possibilità: perché l’olandese è elegante e ruba l’occhio, ma non sempre è continuo in fase di interdizione. Toccherà a Medel che tra l’altro ha cercato di velocizzare i tempi di recupero, specie se Motta vorrà una mediana di garra latina con Dominguez. E magari con i muscoli di Ferguson riportati in a centrocampo, per ritrovare la corsa box to box dello scozzese.

Dipenderà anche dalle condizioni di Soriano, non al meglio nell’ultima settimana e per questo fuori dai giochi. E pure da Barrow, che in un Bologna senza punte è all’ultima spiaggia per provare a ritrovarsi: i due potrebbero anche giocare in coppia perché Sansone difficilmente recupererà (come Soumaoro), Zirkzee è ai box, Arnautovic squalificato. Insomma c’è un attacco da reinventare.

Ci sarà pure Medel, infortunatosi con la Lazio in Coppa Italia, ma che tra squalifica e guai fisici ha saltato le ultime quattro di campionato. Senza di lui, il Bologna ha collezionato 3 vittorie (Udinese, Spezia e Fiorentina) e un pareggio (Cremonese). Ma con lui intende costruire un nuovo strappo per rimanere nella bagarre per il settimo posto.

Marcello Giordano