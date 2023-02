Argentina, Scaloni: "Messi e Di Maria ai prossimi mondiali? Dipende da loro"

Un talk con i connazionali Cambiasso e Samuel per raccontare come l’Argentina è arrivata, lo scorso dicembre, sul tetto del mondo: Lionel Scaloni è stato uno dei relatori d’eccezione, insieme al ct dell’Italvolley iridata Ferdinando De Giorgi, del corso di aggiornamento per gli allenatori italiani che si è svolto ieri a Coverciano, conclusosi con la consegna della Panchina d’oro e d’argento per la stagione 2021-22. "Dietro al nostro titolo c’è stata una comunione di intenti fra tifosi, staff e giocatori, qualcosa di emozionante che ha reso ancora più forte il senso di appartenenza per questa maglia unica - ha detto Scaloni, proveniente da Maiorca dove vive -. Poi avere un giocatore come Messi è stato ed è ovviamente un vantaggio. Da ex compagno di squadra allenarlo è bellissimo, vedo come gli altri giocatori lo guardano e lo seguono, lui è il migliore. Se ci sarà al prossimo Mondiale? Sarà Leo a deciderlo, se il fisico regge per me lui ci sarà, è un campione che resterà nel tempo". Parole al miele anche per Angel Di Maria e gli argentini che militano in Serie A: "Stanno facendo bene e non mi sorprende, sono dei fuoriclasse e in più vincere il Mondiale ha trasmesso loro una carica speciale". Nello specifico: "Per Di Maria vale quanto ho detto per Messi, finché il fisico reggerà verrà convocato sempre. Consigli a Allegri per farlo rendere al massimo? Non mi permetto, è un allenatore molto bravo e lo sta gestendo bene. Spero che Angel continui così. Lo stesso vale per Lautaro Martinez, gioca in una grande squadra di cui ora è pure capitano e la sta trascinando, gli voglio bene anche come ragazzo, è sempre stato il mio attaccante preferito".