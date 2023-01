Arna e il Bologna ricercano la grande bellezza

di Massimo Vitali

"Il mio sogno è che domani sia meglio di oggi", è il manifesto del 2023 di Thiago Motta. Tradotto: zero proclami ma un’ambizione non nascosta, declinata nei toni del minimalismo. Il primo domani del suo Bologna in realtà cade oggi, nella bolgia giallorossa dell’Olimpico, che dopo la lunga sosta mondiale terrà a battesimo le ambizioni di una squadra che dopo un inizio di stagione traumatico ha una voglia matta (a turno, a Casteldebole, lo hanno confessato un po’ tutti) di mettersi alle spalle i campionati anonimi delle salvezze tranquille per puntare a qualcosa di più accattivante da offrire a se stessi, a Saputo e ai propri tifosi. Allora la Roma, giusto per capire subito se gli auspici abbiano un fondamento, e Thiago contro Mourinho, che è uno dei tanti incroci del romanzo dell’Olimpico, diviso in tre capitoli: il Motta diciottenne che nel vivaio del Barcellona fulmina il futuro ‘Special One’, in quegli anni impegnato nell’apprendistato all’ombra dei santoni Bobby Robson e Louis Van Gaal; il Triplete all’Inter, vissuto sotto lo stesso tetto nell’anno di grazia 2009-2010; i due incroci da allenatore della scorsa stagione, da cui per due volte Mourinho alla guida della Roma è uscito vincitore ai danni dello Spezia di Motta. Arnautovic-Mou è un altro crocevia del fato. Perché c’era anche Arna, ancorché "nei panni di spettatore" (parole sue), nei giorni del Triplete nerazzurro, e perché Mourinho lo avrebbe voluto con sé qualche anno dopo in Premier League, quando lo ‘Special One’ guidava lo United. Arnautovic il suo unico gol nel catino dell’Olimpico lo ha segnato lo scorso 14 agosto alla Lazio, alla prima di campionato, quando per il Bologna cominciò in gloria e finì in beffa (1-2). In panchina quel giorno, piange il cuore ricordarlo, sedeva ancora Mihajlovic.

Il Bologna che sfida nella sua tana una Roma a caccia di punti in chiave Champions può sembrare un duello impari solo a chi non sa leggere tra le pieghe del pallone. Lo scorso anno, per dire, Mourinho pianse sia all’andata che al ritorno: al Dall’Ara decise un gol di Svanberg, mentre lo 0-0 strappato a maggio dai rossoblù all’Olimpico fu l’ultima perla della striscia virtuosa conquistata con Mihajlovic in ospedale. Nuovo inizio, nuova storia: con cinque mesi davanti per capire se il Bologna sia attrezzato per fare un piccolo salto di classifica. In fondo il decimo posto, ancorché a braccetto con la Fiorentina, oggi è già una realtà. Si tratta di vedere se Arnautovic, sempre lui, ricomincerà da dove aveva lasciato, ovvero dagli 8 gol segnati nelle prime 15 giornate, suo miglior rendimento di sempre. Oggi Arna dice 50, che sono le partite ufficiali giocate in maglia rossoblù. Nelle precedenti 49 il nazionale austriaco ha totalizzato 23 reti, che più o meno fanno un gol ogni due partite. Altri tre gol e Marko eguaglierà il traguardo dei 26 realizzati nelle quattro stagioni allo Stoke City, il suo massimo bottino con la maglia di un club. Anche questa è una sfida, ambiziosa, da provare a vincere in fretta.