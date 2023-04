Arna finale: farà di tutto per bruciare le tappe

di Massimo Vitali

Da allora sembra passata una vita eppure Marko Arnautovic un anno fa, proprio ad aprile, allo Stadium faceva ammattire la Juve con un gol che emozionò Sinisa Mihajlovic in ospedale e che, prima del rocambolesco finale di partita coi rossoblù ridotti in nove per le espulsioni di Soumaoro e Medel, regalò al Bologna l’illusione dei tre punti lasciando intatto l’orgoglio di un gruppo che quel giorno aveva saputo mettere alle corde la Signora. Filtrante di Soriano, Arna mette a sedere Szczesny e deposita nella rete incustodita in faccia a De Ligt e Chiellini: era il 16 aprile 2022, Juventus-Bologna 1-1. Un anno dopo la Juve è di scena al Dall’Ara, mentre Arnautovic lotta per mettersi definitivamente alle spalle gli infortuni, rientrare in gruppo e, tempi di Motta permettendo, rimettere la chiesa al centro del villaggio.

Intendiamoci: uno dei meriti principali di Thiago, in questo inizio di 2023, è l’aver saputo confezionare un Bologna convincente, e spesso vincente, pur in assenza del suo calciatore più talentuoso. C’era una volta l’Arna-dipendenza e da qualche mese non c’è più. Da qui però a dimenticare il peso specifico di un centravanti come Arnautovic nell’economia del gioco rossoblù ce ne passa. Specie quando il Bologna è chiamato a far saltare il bunker di difese, com’è accaduto in quel di Verona, che attendono senza concedere campo e per scardinare le quali servirebbe il centravanti-boa, e nel caso di Arnautovic il centravanti-bomber (8 le sue reti in campionato), che né Barrow, né Sansone né Zirkzee fin qui hanno dimostrato di poter essere. E’ fuor di dubbio che un Arnautovic sano e in condizione (dal 4 gennaio, giorno del crac con la Roma, ha giocato solo i due spezzoni finali con Monza e Salernitana) a questo Bologna serva come il pane. Ma la domanda è sempre la stessa: Marko come sta? E soprattutto: quando ricomincerà a lavorare insieme al gruppo? La speranza che possa accadere da qui a domenica, giorno della sfida con la Juve, a Casteldebole esiste: ma non è una certezza.

Peraltro, ove mai Motta decidesse di accelerare i tempi portando il suo centravanti in panchina con i bianconeri (ipotesi che al momento non appare praticabile) si tratta di capire quando concretamente Arnautovic tornerà nelle condizioni di incidere in partita, considerato che Thiago da questo punto di vista non ammette deroghe alla regola secondo cui gioca solo chi è al cento per cento. Ecco perché Arnautovic più che vedere la panchina con la Juve può sperare di vedere quella con l’Empoli, giovedì 4 maggio al Castellani, o forse più concretamente quella del Mapei Stadium col Sassuolo, lunedì 8 maggio. Quel che più conta sarebbe averlo in campo nelle ultime 3-4 gare (Roma, Cremonese, Napoli e Lecce), in modo da farne il valore aggiunto per lo sprint finale.

Poi, a giugno, si giocherà la partita del futuro. Marko, che la scorsa estate fu nel mirino proprio della Juve (e per qualche giorno del Manchester United) e che adesso è protagonista dei rumors come erede di Ibra al Milan, ha altri due anni di contratto. Ma nulla è scontato, con tanti scenari ancora da definire.