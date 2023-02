Arnautovic e Medel cominciano a scaldarsi Ma solo il cileno vede la Fiorentina

di Giacomo Guizzardi

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Thiago Motta ai suoi, si è ritrovato questa mattina il Bologna per una seduta a porte aperte, nella settimana che conduce alla trasferta di Firenze.

Un gruppo ristretto di giocatori, solamente sedici quelli di movimento agli ordini dell’allenatore Thiago Motta e del suo staff, quello che si è allenato per circa un’ora a Casteldebole, davanti a uno sparuto numero di tifosi: presente Andrea Cambiaso, assente Emanuel Vignato.

Per quel che riguarda l’infermeria si sono affacciati sul campo Marko Arnautovic e Gary Medel: l’uscita del primo, che ha lavorato in maniera differenziata, sembrava più propedeutica per testare le sue condizioni.

La trasferta di Firenze e la gara interna contro il Monza non sembrano essere le date indicate per il rientro dell’austriaco, che nonostante il lavoro di oggi punta alla sfida esterna contro la Sampdoria del 18 febbraio.

Discorso diverso per Medel, che nella mezzoretta di lavoro sul campo – anche lui in seduta differenziata – ha alzato i ritmi ed è tornato ad assaggiare il pallone, seppure per brevi istanti.

Firenze sembrerebbe fuori discussione, per il Monza, ci si può lavorare. A Nicola Sansone e Lorenzo De Silvestri è toccato invece il campo secondario per la loro parte di lavoro differenziato. Solamente terapie, per Kevin Bonifazi.

Dalla trasferta di Torino con la Primavera è tornato acciaccato anche Amey: distorsione alla caviglia, con il difensore che sarà valutato nei prossimi giorni. Oggi doppia seduta, alle 11 e alle 14.30.