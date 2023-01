Arnautovic, la Premier ci riprova con l’Everton

di Marcello Giordano

In Inghilterra ne sono certi: l’Everton è tornato alla carica con Marko Arnautovic per convincerlo a portare in dote al club di Liverpool i gol necessari per la salvezza. E dietro al mistero che avvolge i tempi di recupero dell’attaccante ci sarebbe una vicenda di mercato pronta a uscire allo scoperto.

A riportare la notizia, ieri, è stato ‘The Telegraph’. Sirene inglesi per l’attaccante rossoblù, dunque. Erano già suonate in estate, quando Marko chiese la cessione per approdare al Manchester United. Quella fu storia vera, confermata da tutte le parti interessate e conclusa con i tifosi dello United che si opposero all’acquisto e il Bologna che disse no a una proposta da 8-9 milioni e adeguò il contratto di Marko da 2,7 milioni a 3.

Questa, invece, è storia potenziale, che per ora non trova conferme dirette. Da Casteldebole, pur senza dichiarazioni ufficiali, smentiscono siano arrivate offerte per Arnautovic. E Motta, interrogato sulla questione, se n’è chiamato fuori con una precisazione: "Everton? Non ne so niente, a me Marko non ha mai detto nulla. Meglio chiediate a lui".

Detto, fatto. E il fratello agente di Marko, Danijel ieri ha aggiornato così sulla posizione del numero 9.

"Richieste dell’Everton per ora non mi risultano, a noi non è arrivato nulla. Se succederà nei prossimi giorni si vedrà, ma per un giocatore del calibro di Marko è normale avere interessamenti. Quello che posso dire sulla sua situazione è che l’unica cosa conta ora è che recuperi il prima possibile e nel miglior modo per poter dare una mano alla squadra e ai compagni e tornare a segnare. Questo è quello che conta. Per tutto il resto ci sarà tempo". Insomma, di mercato, eventualmente, per Arnautovic si tornerà a parlare in estate, non ora.

Ma di certo si tornerà a parlare del rapporto tra Thiago e Arnautovic. I due avevano discusso già nell’intervallo con il Sassuolo, quando l’attaccante rispose poi al faccia a faccia con un gol. Il tecnico vuole giocatori che alzino il livello in allenamento e non si è fatto scrupoli a schierare Zirkzee a Napoli e Monza quando Arnautovic non era al meglio: di certo un cambio di indirizzo rispetto a quanto accadeva con Mihajlovic.

Temi che andranno chiariti al termine della stagione, tra società, tecnico e giocatore, prima di programmare il futuro.

E non è certa la data del rientro. Arnautovic sarà rivalutato martedì, ma resta a rischio anche per la Fiorentina. Thiago e il Bologna lo aspettano. Lo aspetta forse anche l’Everton.

Ma dovrà aspettare, come il mercato. Prima il rientro e i gol. Poi, in estate, il Bologna, Arnautovic e Motta si siederanno al tavolo per capire cosa sia meglio per tutti. Ma per il momento, questa nuova offerta dalla Premier, dopo quella estiva del Manchester United, non dovrebbe sortire nulla di concreto.