Arnautovic: "L’Europa? È presto, adesso pensiamo solo alla Roma"

Una lunga intervista pubblicata sul sito della serie A. Parla Marko Arnautovic, che spazia dal mondiale al suo Bologna.

"Abbiamo sofferto tanto – dice – quando non vincevamo. Sembrava girare tutto storto anche quando eravamo avanti nel punteggio, poi pareggiavamo o perdevamo. Chiudere la prima parte di stagione vincendo 4 delle ultime 5 chi ha reso felici. Ma il campionato non è finito. Vogliamo vincere con tutti. O almeno provarci".

Pensa già a Roma, Marko. "Sarò una partita difficile. Giocano per le primissime posizioni, ma non vogliamo andare lì per vincere".

Poi ci saranno Atalanta e Udinese: con tre risultati positivi si potrebbe anche pensare all’Europa.

"Di questo è meglio non parlare, ora è troppo presto. Noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Ora c’è la parola, poi vedremo. In serie A sono tutti fortissimi, non c’è mai una partita facile".