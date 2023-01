Arnautovic va ko, è un Bologna spuntato

di Gianmarco Marchini

Dopo il grande exploit di ’Mercoledì’ su Netflix, a Casteldebole hanno tutte le condizioni per valutare lo sbarco nel cinema con una nuova serie thriller. Ci sarebbe già pure il titolo, facile facile, servito su un piatto d’argento: Lunedì. Perché la suspance e i tratti inquietanti che accompagnano il Bologna verso il posticipo contro l’Atalanta ricordano molto l’atmosfera cupa attorno alla famiglia Addams. Surreale davvero la situazione in cui è costretto a lavorare Thiago Motta che per la delicatissima sfida al maestro Gasperini dovrà rinunciare anche e soprattutto a Marko Arnautovic. La trasferta di mercoledì a Roma ha, infatti, lasciato in eredità anche un danno, oltre alla beffa del risultato: il centravanti austriaco ha riportato un trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro, figlio di uno dei tanti ruvidi duelli con Chris Smalling. Arna, quindi, non ci sarà. E quella contro i bergamaschi non sarà nemmeno l’unica partita del Bologna senza il suo uomo più importante, quello da 8 gol su 20 totali.

"Le sue condizioni saranno rivalutate fra 10 giorni circa", scriveva ieri il club nella nota piovuta nel primissimo pomeriggio a guastare la digestione del popolo rossoblù. In altre parole, Marko salterà quasi sicuramente anche la trasferta di domenica 15 a Udine. Le speranze (e le preghiere) di recuperarlo si concentrano su giovedì 19, giorno degli ottavi di finale di Coppa Italia in casa della Lazio. Ma al momento questo è un pensiero remotissimo: c’è prima da concentrarsi su una partita cruciale da preparare con un attacco da inventare. Perché, quand’è arrivato il fulmine di Arna, il cielo di Thiago era tutt’altro che sereno: le assenze di Zirkzee e Barrow erano già agli atti. Joshua continua il lavoro personalizzato per recuperare dall’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro rimediata a inizio dicembre. Musa, invece, procede conle terapie per un problema all’anca. Una tale emergenza là davanti da oscurare il resto dell’infermeria, con De Silvestri e Bonifazi fuori a lungo.

Ma per lunedì sera quindi come restiamo? Bella domanda, da girare oggi a Motta in conferenza. La soluzione ’naturale’ pare protendere per l’impiego di Nicola Sansone, di fatto l’unico attaccante disponibile. Due le possibilità per il numero dieci: giocare da falso nove o agire da esterno, con lo spostamento di un centrocampista nella casella del centravanti. Per caratteristiche Soriano più adatto a prestarsi in un ruolo dove diventa fondamentale gestire il pallone e muoversi spalle alla porta: più difficile l’ipotesi Ferguson, anche se il fiuto dello scozzese per il gol potrebbe stuzzicare la creatività di Thiago. Ci sarebbe pur sempre Orso, ma andrebbe tolto dalla sua mattonella dove anche a Roma si è rivelato il più pericoloso, nell’economia di una gara persa proprio per l’incapacità di buttarla dentro nonostante la mole di gioco costruita davanti a Rui Patricio. E ci sarebbe anche Raimondo, ma il baby bomber ieri ha probabilmente sperperato le poche chance mangiandosi un paio di gol facili con la Primavera.