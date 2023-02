Giorgio

Comaschi

Se l’Orso dal dischetto è freddo come un Savoldi d’annata e il giovane ufficiale tedesco dei film (Posch) in area ha il fiuto di Gerd Muller, siamo a posto. Si sbanca Firenze col Pos di cui abbiamo la password. La password è Cipressonepochepugnette, tutto attaccato. Gran Bolo, lavorato in officina da questo filuccone gentile che non sbaglia né una mossa né una dichiarazione.

C’è da dire che il "Pecora sulla testa" (Dominguez) stavolta azzecca una partita vera e il centrocampo fatto dai Boy Schouten funziona benissimo. E questo nonostante il Cattivo di Bond (Skorupski) faccia un uscita da tuffi del cortile dei bimbi all’asilo e il tecnico di Fastweb (Sosa) ogni tanto perda la connessione. Vengono i brividi a volte, ma poi c’è un’altra realtà: il Cespuglione (Zirkzee) è un signor giocatore che quando cammina sembra in ciabatte, ma poi ha tocchi sublimi e con quel fisicone ricorda Gullit dopo la dieta.

E’ inutile, questo è un vero nueve, altro che balle. Era da dire. Un nueve (per usare l’orrendo modo di definire il centravanti) vero e moderno che gioca anche fuori dall’area e vede gli altri. La cosa che colpisce di questo Bolognetto Bolognone è che, quando è in vantaggio 2 a 1, tiene il baricentro avanti e non si va a imbucare in area. E qui il Cipressionepochepugnette.it fa vedere che ne sa e ne osa. Poi l’Orso con i suoi urli quando cade (cade troppo, come il novanta per cento dei giocatori italiani che sembrano dei clown che si buttano in terra per far divertire i bambini), si colloca finalmente nei cuori dei tifosi. Certo a volte lo ammazzeresti (già detto), ma alla fine ha ragione lui perché è quello che sposta le cose. Si registra nell’ombra qualche ripresa del Brillantina Soriano, che comunque sia è scordato ormai definitamente della porta, e il fatto che il Palpebra (Barrow) ufficialmente sta dormendo. E’ una cura che gli devono aver fatto al Bellaria, per regolare il sonno. Nell’attesa che si svegli, aspettiamo domenica il pullman del Berlusca.