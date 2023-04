Arsenal e City a suon di reti

L’Arsenal risponde al

Manchester City con gli stessi...argomenti. Dopo il 4-1 con cui la squadra di Guardiola ha liquidato il Liverpool, anche i gunners hanno calato il poker imponendosi con lo stesso risultato contro il Leeds. Per la squadra di Arteta tre punti che consentono ai londinesi di mantenere invariata la distanza di 8 punti sui Citizens anche se con una partita in più.

In gol Gabriel Jesus (doppietta, uno su rigore), White e Xhaka. Inutile per gli ospiti il guizzo di Kristensen. Rocambolesco 3-3 tra il Brighton di De Zerbi e il Brentford: Mitoma, Welbeck e Mac Allister (su rigore) per i padroni di casa, Jansson, Toney e Pinnock per gli ospiti.

Successo per 2-1, invece, per il Bournemouth col Fulham grazie alle reti di Tavernier e Solanke, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio ospite con Andreas Pereira. Sorride anche il Crystal Palace che con lo stesso punteggio ha la meglio sul Leicester. A decidere il match, dopo il vantaggio ospite con Ricardo Pereira, l’autogol di Iversen e la rete di Mateta. Infine, Podence risponde a Johnson nell’1-1 tra Nottingham Forest e Wolverhampton.

