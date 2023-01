Assist a Scariolo ’In medio stat Virtus’

Alessandro

Gallo

n medio stat Virtus". Mai come in queste ore, i latini vengono in soccorso dei colori bianconeri. Al settimo cielo, venerdì sera, dopo l’impresa con il Fenerbahce, sotto i tacchi, lunedì, dopo il -22 con l’Olimpia. Qual è la vera Virtus? Più facile pensare a quella che, con personalità, ha battuto i turchi. Eccesso di ottimismo? No, l’idea di un gruppo che, per costruzione e curriculum, ancora fatichi a prendere le misure dei ritmi che ti impone l’Eurolega. Essere al massimo, anche per una squadra attrezzata, non è mai facile.

Il -22, contro la Milano che, negli ultimi anni, è diventata la rivale più accesa, è duro da digerire. Ma forse, che la gara serva da lezione, è più facile scacciare i fantasmi pensando che sì, la Virtus ha inseguito per quasi 40 minuti, ma, Teodosic a parte, aveva un gruppo sgonfio. Troppo brutti Shengelia e Hackett per pensare che siano quelli veri. Troppo morbido (rientrava da un infortunio) Ojeleye. Di più: a questa squadra manca Cordinier che, come atletismo e fisicità, non ha eguali. Dubbi su Scariolo? Se non avesse la squadra in mano, Belinelli e Mannion, in Eurolega, dove spesso sono rimasti a sedere, non avrebbero offerto un rendimento così. La Virtus deve lavorare in palestra, farlo con pazienza pensando che, in fondo, il bilancio con Milano – brucia la finale scudetto – in questa stagione è positivo. Con Pajola meno acciaccato, Cordinier, Shengelia, Hackett e Ojeleye al top, la Virtus se la può giocare. Sempre e con chiunque. Non è tutto rosa e fiori, però. Perché le amnesie e la timidezza di Jaiteh (quanti facili appoggi canestro sbagliati) cominciano a essere una costa. E alla Virtus, per andare lontano, serve lo Jaiteh dominante della passata stagione.

Da non sottovalutare, infine (nota positiva) il colpo d’occhio della Segafredo Arena: Bologna resta Basket City.