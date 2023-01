Atleti-studenti: ecco cosa fa il dual-career Da Ricci a Vuk e Blasi: "Una famiglia"

"Il Cus Bologna? E’ una grande famiglia. Siamo stati colpiti dal senso di appartenenza che abbiamo sentito quando abbiamo avuto l’occasione e la fortuna di indossare la maglia dell’Università di Bologna. Che abbiamo portato con orgoglio". Musica e parole di Giampaolo Ricci, detto Pippo, Betty Vuk e Sophie Andrea Blasi. La Sala VIII Centenario di via Zamboni 33 ospita la giornata dedicata al percorso dual-career con il rettore Giovanni Molari, il delegato per le studentesse e gli studenti Federico Condello, il presidente del Comitato per lo Sport Universitario Alessandro Bortolotti e il numero uno del Cus Bologna, Piero Pagni.

Nell’ateneo sono quasi duecento gli studenti che hanno l’opportunità di affrontare il percorso di studi con il progetto dual career. "Forse non tutti sanno che, oltre a giocare a basket – dice Ricci – studio Matematica –. Mi manca un esame alla laurea. La matematica e lo studio mi aiutano anche nella pallacanestro. Credo che l’Università di Bologna sia davvero la migliore di tutte. Perché dà ampio spazio allo sport". Un ateneo e un Cus Bologna portafortuna. "Il mio primo succcesso – sorride Ricci – coincide con gli Europei universitari di Miskolc. Dopo sono arrivate coppe Italia, scudetti e la Nazionale".

Sul senso di identità si soffermano anche Betty Vuk e Sophie Andrea Blasi.

"In poco tempo sono nate amicizie impoportanti". Una sola precisazione, dei tre, sul percorso dual-career.

"Abbiamo tutor, spostamenti nelle date di esame. Ma nessun regalo, giustamente, da parte dell’ateneo. Una posizione, quella di studenti-atleti che alla fine ci responbilizza di più".

E il rettore Molari? "Nel 2025 organizzeremo gli Europei di basket, collaborando con l’amministrazione comunale. Nel tempo, il mio ufficio, hanno preso posto i palloni portati dalle varie rappresentative che hanno vinto. Ne aspetto degli altri".

a. gal.

Nella foto da sinistra, Betty Vuk, Giovanni Molari, Sophie Andrea Blasi e Giampaolo Ricci