Attesa per il derby tra Cento e Ferrara

Si gioca la giornata numero 18 in A2, con tutte le sfide in programma oggi. Alle 16 è il derby tra Cento e Ferrara. Tutte le altre sfide si giocano in contemporanea alle 18. Le altre due prime della classe sono impegnate Forlì nel derby romagnolo con Ravenna e Pistoia in casa con Nardò. Nelle altre gare Udine ospita Rimini, Chiusi, dopo aver battuto la Fortitudo affronta San Severo e infine il fanalino di coda Chieti cerca punti salvezza con Mantova.

La classifica: Forlì, Cento e Pistoia 26; Udine 22; Cividale 20; Fortitudo Bologna 18; Rimini, Nardò e Ferrara 16; Mantova 14; Chiusi 12; Ravenna e San Severo 10; Chieti 6.