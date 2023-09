Automobilismo: il trentacinquenne di San Giovanni in Persiceto non si arrende. Dalla Twingo Cup al Gran Turismo Gt4 Italy Veronesi: "Una grande occasione di rientro»

Nuova avventura al volante per Pierluigi Veronesi. Il pilota di San Giovanni in Persiceto era tornato in pista nel campionato italiano Renault Twingo Cup Sprint Series lo scorso giugno, dopo quasi due anni di inattività riuscendo subito a piazzarsi sul podio e ad attrarre nuovamente le attenzioni del mondo del motorsport su di sé al punto che il team Autorlando lo ha ingaggiato per gli ultimi due eventi stagionali del Campionato Italiano Gran Turismo Gt4 Italy, con il driver bolognese che avrà un sedile per le gare del Mugello e di Misano Adriatico che chiuderanno la stagione 2023.

La scelta della squadra di Orlando Redolfi è ricaduta su Veronesi dopo gli ottimi test effettuati a inizio agosto a Varano de’ Melegari, dove il pilota trentacinquenne ha fatto segnare ottimi riscontri cronometrici.

"Non pensavo potesse arrivare un’occasione del genere – comincia Veronesi – si tratta di un campionato molto competitivo e misurarsi con una realtà del genere per me è motivo di orgoglio. Non ho avuto molto tempo per prendere confidenza con la vettura, una Porsche 997 Gt4 che pagherà senza dubbio lo scotto rispetto ad avversai con modelli più moderni ma che può garantire una buona accelerazione in rettilineo per provare a lottare per le prime posizioni".

Veronesi non vuole fare proclami e preferisce non fare promesse.

"Non nego di essere un po’ agitato, avrò sollecitazioni fisiche maggiori rispetto a una Twingo e non so quali saranno i risvolti per il mio corpo. Ho comunque colto al volo questa occasione perché in prospettiva mi consentirà di capire cosa posso ancora dire nel motorsport e sopratutto quali potrebbero essere le ambizioni per il 2024. Chiaramente scendo in pista per lottare al meglio e provare di arrivare tra i primi ma non voglio fare proclami, vedremo giro dopo giro fino a dove potrò arrivare".

A Misano ci saranno 16 vetture al via, con il weekend lungo che è iniziato con le prime sessioni di prove libere e le qualifiche. Proprio in queste ultime Veronesi ha subito avuto modo di mettersi in mostra e nonostante la cautela mostrata in fase di analisi dell’impegno sul toscano è stato in grado di strappare un P4 all’esordio che fa ben sperare quando si farà sul serio. Gara -uno con vittoria. Mentre gara-due è prevista oggi alle 14,45.

Per Veronesi si tratterà di un’occasione da non perdere: dopo i 3 anni passati in Nascar Whelen Euroseries e l’uscita di scena in sordina durante la pandemia, il futuro del pilota di San Giovanni in Persiceto sembrava essere lontano dal mondo delle competizioni, ma questa nuova occasione nel campionato di Gt4 rappresenta una nuova occasione di riscatto per il driver bolognese.

Gianluca Sepe