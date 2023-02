Bagnoli, Pedrazzi e Casini esaltano la Fatro Ozzano La Vtb supera la Calanca Persiceto grazie a Branchini

La Fatro Ozzano inizia come meglio non potrebbe il girone di ritorno. Grazie alla vittoria per 3-0 (25-10, 27-25, 25-18) sul Porto Sant’Elpidio aggancia la vetta del girone G, trascinata da Bagnoli (11 punti), Casini (10) e Pedrazzi (9). Sconfitta la Ribani Castenaso, ko 3-1 (25-17, 19-25, 25-18, 25-13) a Pistoia e raggiunta al quartultimo posto da Porto San Giorgio.

Nel girone G il derby tra Vtb e Calanca Persiceto se lo aggiudicano al tiebreak le padrone di casa (26-24, 20-25, 12-25, 25-18, 15-6), grazie ai 15 punti di Branchini e alla coppia formata da Bongiovanni (14) e De Paoli (13). Le bolognesi restano all’ultimo e penultimo posto, distanti 11 e 8 punti dalla quota salvezza.

La classifica girone F: Gossolengo 41; Mirandola 34; San Giorgio 29; Arbor 25; Castelbelforte 23; Parma, Rubiera 22; Alseno 20; Wimore Reggio Emilia 19; Anderlini Modena 18; Rodigo, Suzzara 12; Calanca Persiceto 10; Vtb Aredici Bologna 7.

La classifica girone G: Fatro Ozzano, Pisa 37; Prato, Riccione 32; Ancona 28; Pistoia 22; Fano 21; Potenza Picena 20; Olimpia Teodora 18; Porto San Giorgio, Ribani Castenaso 14; Rimini 12; Pagliare 5; Porto Sant’Elpidio 2.

Marcello Giordano