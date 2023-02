Bagnolini, Primavera e Baraldi: è un Galeone da record italiano

Letteralmente polverizzato il record italiano al femminile al bowling di San Lazzaro. Durante la prima giornata del campionato regionale di tris, le ragazze del Galeone, allenate da Loris Masetti, cancellando il precedente primato che era di 691 punti.

Il tris del Galeone mette insieme qualcosa come 760 punti grazie all’ottima prestazione di Monica Bagnolini (279), Elisa Primavera (225) e Fabiana Baraldi (256).

Sempre al bowling di San Lazzaro si è disputata la qualificazione regionale della Coppa Italia; nella categoria eccellenza secondo posto per l’Asd 2001 con Luana Viani, Andrea Cella, Stefano Sciascia e Gabriele Benvenuti e terza piazza per l’Asd Mandrake con Fabrizio Donini, Claudio Zucconi, Mark Piccardoni e Fabrizio Grandi.

Nella categoria cadetti vittoria dell’Asd 2001 con Lorenzo Rosa, Michele Pinardi, Giorgio Magni e Clarissa Caiti.

Non è ancora stata ufficializzata la sede per le finali italiane, anche se l’Eccellenza dovrebbe essere ospitata dal bowling Oltremare di Napoli, mentre per i cadetti meta più a nord con il Mondial bowling di Ciampino.

Con il primo torneo ranking Fisb, infine, è scattata la caccia ai punti della classifica ranking.

Prima tappa a Modena con un altro record, 184, in questo caso in termini di partecipazione.

Il migliore dei bolognesi è risultato Fabio Donini (Asd Mandrake) che ha chiuso la sua fatica al quarto posto.

Luana Viani (Asd 2001) ha comunque ottenuto la top ten con la nona piazza. Fuori (ma di poco) dai migliori dieci Furio Pasini (Galeone) undicesimo.