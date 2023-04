Balassini, tocco rosa alle Guinizzelli

Un sabato di sport in rosa. E’ il progetto promosso da Ester Balassini, ex campionessa di lancio del martello e dirigente di atletica leggera che, per sabato prossimo, ha organizzato un evento alla scuola media Guinizzelli Carracci alla qule prenderanno parte anche le studentesse di Fandino e De Andrè. Un’iniziativa portata avanti da Ester con la collaborazione dell’insegnante Stephanie Pascali. Dopo il ritrovo (alle 8,20) e i saluti, una mezza giornata interamente dedicata allo sport rosa con pallavolo, rugby, frisbee, pallamano, judo, atletica, basket, cheerleading e ginnastica. La mattina si chiuderà alle 13,15 con la merenda e la distribuzione di gadget. Evento inclusivo con la partecipazione di ragazze diversamente abili.