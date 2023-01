Baraldi: "Le nostre Virtus, tutte ai vertici"

di Massimo Selleri E’ tempo di semestrale in casa Virtus, con questo bilancio parziale che è accompagnato da una serie di segni positivi. "Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose – spiega il ceo della V nera Luca Baraldi –. Nei maschi siamo primi in campionato e in Eurolega siamo in corsa per l’ottavo posto e questo è importante per noi, perché sappiamo quanto sia dura questa manifestazione soprattutto per chi torna a disputarla dopo tanto tempo. Anche l’esperienza europea delle donne la considero favorevolmente, ma quello che più ci riempie d’orgoglio è il secondo posto in campionato e la storica vittoria che abbiamo ottenuto sabato contro Schio". Perché definisce storico questo successo? "In campionato Schio non perdeva dal gennaio del 2020 e non è sbagliato definirla una squadra di riferimento per il basket femminile non solo in Italia, ma anche in Europa. Quando iniziammo questo progetto nel 2019 venimmo battuti in amichevole proprio da Schio con il punteggio di 100-28. Il giorno dopo durante la presentazione della squadra io dissi che in tre anni le avremmo sconfitte. Sono passati meno di tre anni e non solo le abbiamo battute, ma abbiamo anche segnato 94 punti contro di loro e anche questo...