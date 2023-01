Barbante alza la voce, la Fortitudo va di corsa

NARDO’

73

FORTITUDO BOLOGNA

90

HDL NARDO’: Parravicini 10, Smith 27, La Torre, Poletti 17, Borra, Vasl 9, Baldasso 8, Donda 2, Antonaci ne, Baccassino ne, Marzano ne, Buscicchio ne. All. Di Carlo.

KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 10, Thornton 20, Italiano 13, Davis 4, Barbante 18, Panni 18, Cucci 5, Paci 2, Bonfiglioli ne, Biordi ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Radaelli, Terranova, Giovannetti.

Note: parziali 18-23, 30-41, 55-68. Tiri da due: Nardò 1733; Fortitudo 2341. Tiri da tre: 1132; 1123. Tiri liberi: 69; 1114. Rimbalzi: 35; 35.

Un’ottima Fortitudo batte a domicilio Nardò e inizia nel migliore dei modi il 2023. Acciaccata, ma vogliosa di lasciarsi alle spalle il momento negativo, la formazione di Luca Dalmonte, priva di Pietro Aradori passa di prepotenza sul campo del Nardò.

Successo importantissimo per il morale e per la classifica dei biancoblù a cui la Puglia sembra in effetti portare bene. L’altra unica vittoria lontano dal PalaDozza era arrivata proprio il 16 ottobre a San Severo.

Dopo la trasferta in casa dei foggiani per Fantinelli e compagni erano arrivate 5 sconfitte consecutive, prima del successo contro una Nardò che arrivava al confronto caldissima reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 sfide.

La Fortitudo invece deve lasciarsi alle spalle i ko con Forlì e Cento e provare a riprendere il cammino. Clima delle grandi occasioni a Lecce, dove i padroni di casa provano subito ad allungare portandosi avanti 9-2.

La Effe non si perde d’animo e seguita e sostenuta, come sempre, dai suoi indomabili tifosi, oltre 100 quelli presenti a Lecce, non si perde d’animo e con Nazzareno Italiano e Simone Barbante ribalta la situazione con un break di 2-17 portandosi avanti 11-19 al 6’.

Il primo vantaggio in doppia cifra la Effe lo raggiunge sul 18-28 al 12’. La formazione di Luca Dalmonte tiene bene il campo, riesce a compattarsi e a trovare buone soluzione offensive, toccando il +13 sul 28-41 al 18’. Nella ripresa la sfida continua a ritmi altissimi con canestro e contro canestro.

Ne guadagnano lo spettacolo e i rispettivi attacchi con Nardò che prova a risalire, ma la Fortitudo che risponde sempre con buone soluzioni da fuori con Marcus Thornton e da sotto con Italiano e Barbante. La Effe, con un Alessandro Panni molto positivo allunga sul 48-64 al 28’.

Nell’ultimo quarto la Fortitudo continua a trovare grande fluidità in attacco, domina e vince una sfida fondamentale.

Domenica alle 18, si torna già in campo, stavolta al PalaDozza per la sfida contro l’altra formazione pugliese del girone Rosso, San Severo.

Filippo Mazzoni