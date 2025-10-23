Bar Carlino, festa rossoblù. Oggi il pre-partita da Neri

Bologna, 23 ottobre 2025 – È tutto pronto per una nuova puntata di Bar Carlino, che oggi pomeriggio aspetta lettori e tifosi da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, per un’ora di diretta in cui vivere il pre-partita rossoblù in attesa della sfida tra la Steaua e il Bologna calcio, in programma alle 18.45 a Bucarest. Dove, tra l’altro, volerà anche il sindaco Matteo Lepore, in visita nella capitale romena al fianco del presidente del Senato della Romania, Mircea Abrudean, e il sindaco generale del Municipio di Bucarest, Sebastian Bujduveanu.

E mentre in tantissimi sono già arrivati in Romania per seguire la rosa del Bologna calcio, i nostri cronisti sono pronti, dalle 17, ad accogliere chi non è riuscito a seguire i campioni tra le stelle dell’Europa League. Sarà una puntata da non perdere, che racconterà segreti, aneddoti e curiosità dello squadrone di mister Vincenzo Italiano.

Venite a trovarci sotto il Portico di San Luca, dove trascorreremo un’ora nel nostro salotto rossoblù a cielo aperto. La nostra trasmissione è realizzata in collaborazione con Banca di Bologna, Confcommercio Ascom, EcoSer, Caffè 14 Luglio, Ospedale Santa Viola e Infortunistica Fontana. Quest’ultima è entrata a far parte della squadra di Bar Carlino perché "siamo tifosissimi del Bologna, da veri bolognesi, e perché crediamo nella crescita di Bologna – racconta Armando Fontana, socio fondatore di Infortunistica Fontana e di studio Fontana insieme ai fratelli Alberto e Andrea –. La nostra attività nasce oltre 25 anni fa da una storia vera: sono stato vittima di un incidente e da quel momento ho deciso che avrei fatto sempre il possibile per aiutare gli altri. E così è stato: i nostri clienti, a volte, hanno bisogno di una prima e immediata consulenza quando sono ancora in ospedale. E noi ci siamo". L’attività è in via Francesco Zanardi 56, "strategicamente vicina a tutto e alla nostra clientela".

Bar Carlino accoglierà l’ex bomber rossoblù Giacomo Cipriani, il presidente di Federmoda Concommercio Ascom Marco Cremonini e i due ospiti fissi Luigi Pucciarelli e Francesca Grosso. Renderemo omaggio a Gino Pivatelli, ex giocatore del Bologna scomparso. In puntata, i giovani calciatori della categoria Juniores del Bentivoglio calcio. Dedicheremo una parte della puntata alla tragica alluvione che un anno fa ha inondato le nostre strade. Tra noi, Andrea Farinelli, fratello di Simone Farinelli, travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca.

m.p.