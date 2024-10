Bar Carlino racconta l’alluvione (dalle 18 alle 19). Il nostro abbraccio alla città: "Bologna, rialzati presto"

Bologna, 22 ottobre 2024 – Bar Carlino oggi pomeriggio ci sarà (dalle 18 alle 19), ma non racconterà solo del Bologna calcio in Champions League e non sarà il ’bar sport’ a cui il nostro giornale vi ha abituato durante gli eventi precedenti. Il clima, oggi, sarà di comunità e di vicinanza, non solo per accompagnare i rossoblù prima di ogni partita europea, ma per esprimere solidarietà a chi ora è in difficoltà. Perché Bar Carlino non racconta solo del Bologna: Bar Carlino racconta di ciò che ruota attorno al Bologna, tratta dei bolognesi e della città di Bologna. La nostra Bologna, ora colpita e ferita al cuore dalla tragica alluvione che, sabato scorso, si è abbattuta violentemente sulla nostra città, portando danni e disastri nella vita dei bolognesi: case allagate e cantine sommerse, locali distrutti e vie inondate d’acqua; in tremila, inizialmente, sono rimasti fuori dalla propria casa.

Una tragica vicenda che il Carlino, che è il giornale simbolo di Bologna, non ha intenzione di trascurare ed è per questo che da Neri Pasticceria Caffetteria i nostri cronisti dedicheranno l’ora di diretta - che potrete seguire sui nostri social, sul nostro sito Internet e sul canale 88 del digitale terrestre - all’alluvione e ai suoi risvolti. Ci saranno interventi istituzionali e non, accompagnati da video e immagini che danno vita ai racconti di chi, in prima persona, è stato vittima della furia del torrente Ravone. Racconteremo di residenti e commercianti, di famiglie e cittadini che, nel Quartiere Costa-Saragozza hanno vissuto un incubo a occhi aperti. Un incubo dal quale ora devono svegliarsi e dal quale dovranno ripartire, più forti di prima.

In realtà, Bologna e i suoi cittadini lo stanno già facendo: lo hanno dimostrato sabato sera, sotto il diluvio, quando i cittadini si sono aiutati tra di loro, grazie anche agli innumerevoli interventi delle forze dell’ordine; lo hanno dimostrato domenica, riempiendo di volontari e volontarie, chiamati come in Romagna ’gli angeli del fango’, la zona di San Mamolo e via Andrea Costa, inondata dai 175 millimetri di pioggia caduta. Ed è anche a questo che Bar Carlino darà luce, in una puntata che affronterà l’alluvione, abbracciando la città e i suoi cittadini. Con lo sguardo fisso sullo scorso 19 ottobre, che non dimenticheremo mai, che ha piegato la città e messo in ginocchio i bolognesi, ma con il pensiero già proiettato a quando questo sarà solo un ricordo lontano, fatto di fango, acqua e detriti. Una situazione che non dovrà mai più ripetersi.