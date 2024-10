Tutti al Bar Carlino, il salotto rossoblù fa ancora il pienone. Il saluto di Cremonini

Bologna, 3 ottobre 2024 – Mentre i ragazzi di Italiano si preparavano a calpestare il prato di Anfield, nel portico più bello di Bologna e patrimonio Unesco, è andata in scena la seconda puntata di Bar Carlino.

Da sinistra la nostra cronista Mariateresa Mastromarino, il cantante Andrea Mingardi e il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini

Ancora una volta i bolognesi, alla vigilia del compleanno del Bologna (oggi, 3 ottobre, i rossoblù compiono 115 anni, ndr) hanno risposto presente. Alla pasticceria Neri di via Saragozza, un flusso continuo si è alternato sotto al portico, mentre migliaia di persone hanno seguito la diretta sul sito online del nostro giornale e sui nostri canali sociali come Twitch (www.twitch.it/ilresto_del_carlino). Oltre alla diretta televisiva, sul Canale 88 del digitale terrestre. “Racconteremo il Bologna calcio, Bologna e i bolognesi”, ha esordito il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, dando il via all’ora di chiacchiere in compagnia del giornale nel ’salotto’.

Tantissime le sorprese, a partire il saluto esclusivo che Cesare Cremonini ha inviato ai lettori del nostro giornale: “Quel che conta è il nostro logo – dice, indicando la maglia nera realizzata per la Champions –, ho incontrato tanti bolognesi sull’aereo. Liverpool è una città bellissima, e questo match è un evento storico per tutta la città”. Cremonini saluta anche l’amico Gianni Morandi (video), già a Liverpool “a fare danni”, afferma ridendo. Infatti, nel primo pomeriggio, Morandi davanti al museo dei Beatles si è lasciato andare cantando il motivetto iniziale di ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’.

Bologna, del resto, non è da meno e condivide con Liverpool la passione per la musica. A Bar Carlino – trasmissione realizzata con la collaborazione di Caffé 14 luglio, Ascom Confcommercio e Acustica Bolognese – ospite d’onore era Andrea Mingardi, tra gli autori dell’inno del Bfc, che ha ribadito il parallelo musicale con gli inglesi. “’Bologna I love you’. È 60 anni che aspetto questa partita: divertiamoci”, osserva. Applausi dei presenti.

Ad affiancare Baroncini, la giornalista Mariateresa Mastromarino. Mentre tocca ad Andrea Zanchi, capocronista della redazione di Bologna del Carlino, lanciare i collegamenti degli inviati Gianmarco Marchini, Giovanni Poggi e Gianluca Sepe. Sempre da Liverpool il video della ‘strana coppia’ formata dal senatore Pierferdinando Casini e dal sindaco Matteo Lepore, uniti dalla passione rossoblù. Dopo una gag sui cantieri del tram, il sindaco incalza Casini ribadendo il claim della giornata: You’ll brisa walk alone. E aggiunge Casini: “Siamo qui a Liverpool e già questo è meraviglioso”.

Sotto al portico, invece, ci sono tifosi e passanti che amano il Bologna e lo seguono col cuore da casa o dall’Inghilterra. “Vada come vada, sarà un successo”, dicono alcuni passanti che si fermano per commentare le opinioni degli ospiti o applaudire.

In collegamento Francesca Grosso, ovvero Francy Pasta Lady: “Ho tolto il grembiule per indossare sciarpa e maglia del Bologna”. Intanto, sotto il portico, Barbara Ferri prepara una torta mentre Mirko Neri, titolare dell’omonima pasticceria che ospita il programma, annuncia: “Una torta dedicata ai rossoblù per dare dolcezza alla squadra”. Alla fine della puntata il capolavoro culinario è stato condiviso con i presenti.