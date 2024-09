Bar Carlino, si replica. Mercoledì da Neri: evento aperto a tutti. E con una sorpresa

La prossima partita tra le stelle della Champions è alle porte e i rossoblù sono già con gli occhi puntati sul campo di Anfield, dove sfideranno il Liverpool per una partita destinata, in ogni caso, a scrivere la storia dei rossoblù. Con loro torna il secondo appuntamento di Bar Carlino, la nuova serie di eventi del nostro quotidiano che segue tutti i pre-partita del Bologna calcio, sempre sotto il Portico più bello della città, da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81. Ed è proprio lì che i nostri cronisti vi aspettano mercoledì 2 ottobre, dalle 18 alle 19, dove i lettori, gli appassionati e i tifosi potranno dire la propria sul club di Joey Saputo.

Già durante la prima puntata, in tanti sono venuti a trovarci da Neri, dove hanno potuto assistere alla prima diretta, che ha riscontrato grande successo, facendo compagnia al Carlino, che è il primo tifoso dei rossoblù. Ma è solo facendoci visita che potrete scoprire cosa il quotidiano simbolo della città ha in mente per voi, scoprendo aneddoti e curiosità sul club delle Due Torri. Ma non solo: Neri Pasticceria Caffetteria ha una gustosa sorpresa in programma, della quale solo partecipando fisicamente all’evento potrete godere. Proprio per questo, il nostro giornale vi aspetta per trascorrere insieme un’ora di racconti, chiacchiere e passione calcistica.

L’appuntamento è da Neri Pasticceria Caffetteria, ma potrete seguirci anche sul canale 88 della televisione, sul nostro sito Internet, sui nostri canali social e anche sulla piattaforma Twitch. Il calendario di eventi, dunque, entra sempre più nel vivo e mercoledì accoglierà nel nostro ‘bar sport’ tanti ospiti, dai personaggi vip agli influncer dei social, fino ai cittadini e ai commercianti, coinvolgendo anche storia, cimeli e tradizioni della nostra città. Un salotto a cielo aperto, insomma, realizzato in collaborazione con il Canale 88 e con il supporto di Confcommercio Ascom. Alla squadra si aggiungono anche Caffè 14 Luglio e Acustica Bolognese, due realtà che hanno deciso di accompagnarci durante il nostro percorso di eventi europei.

Che si giochi al Dall’Ara o in giro per l’Europa, Bar Carlino non lascerà mai soli lettori e bolognesi, raccontando del sogno Champions diventato concretamente realtà. Realtà di cui si è discusso durante il primo appuntamento, con, tra i tanti ospiti che sono intervenuti, il senatore Pier Ferdinando Casini, il blogger Danilo Masotti e il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli. Ma, questa volta, il nostro ‘bar sport’ aprirà le porte ad altri volti, anche loro simbolo di Bologna. Vi lasciamo qualche anticipazione di ciò che vedrete dal vivo, in televisione e sui social: attesi da Neri il cantautore e scrittore Andrea Mingardi, icona del pop rock bolognese; ci saranno anche Giovanni e Andrea Cerullo, influencer noti in rete come ‘Gio e Andre’, che oltre a essere fratelli e tifosi rossoblù, ci racconteranno come liberare la disabilità dai pregiudizi. E poi arriveranno anche Valentino Di Pisa, presidente dell’associazione Commercianti Rossoblù di Ascom e Pietro Maresca, presidente di Federauto Confcommercio Ascom.

Attesi anche Luigi Pucciarelli, che ci porterà altri cimeli che raccontano la storia del Bologna, ed Emiliano Nanni, fondatore e presidente dell’associazione Figurine Forever. E preparate anche il palato, perché ci sarà anche una gustosa sorpresa realizzata appositamente da Neri Pasticceria Caffetteria a rendere ancora più indimenticabile questo nuovo appuntamento con Bar Carlino e con la Champions targata Bologna.