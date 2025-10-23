Bar Carlino, segui la diretta dell’evento prima della sfida Bologna - Steaua Bucarest

Bologna, 23 ottobre 2025 – Inizia la seconda puntata di ‘Bar Carlino’: venite a trovarci da ‘Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81 durante questa ora di diretta, assieme ai nostri cronisti. Vivremo il pre-partita rossoblù in attesa della sfida tra la Steaua Bucarest e il Bologna, in programma alle 18.45 in Romania.

Bar Carlino: un'ora di diretta assieme a tanti ospiti prima delle partite del Bologna in Europa League

Per chi non riesce a raggiungerci sotto il Portico di San Luca, non si deve preoccupare. Potete seguirci anche sul canale 88 del digitale terrestre e anche sui nostri canali social.

Quella di oggi è un’altra puntata da non perdere, dopo quella del debutto in Europa League, in cui verranno raccontate ulteriori curiosità e aneddoti della squadra di Vincenzo Italiano, con il tecnico che seguirà i giocatori dall’ospedale dopo il ricovero per una polmonite.

Gli ospiti della puntata

Tanti gli ospiti con noi oggi: l’ex bomber rossoblù Giacomo Cipriani, il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Marco Cremonini, e i due ospiti fissi Luigi Pucciarelli e Francesca Grosso. Uno spazio della puntata sarà dedicato a Gino Pivatelli, ex giocatore del Bologna scomparso pochi giorni fa. Durante la puntata ci saranno anche i giovani calciatori della categoria Juniores del Bentivoglio calcio.

Ci sarà anche una parte rivolta all'alluvione che un anno fa colpì Emilia-Romagna. Ospite Andrea Farinelli, fratello di Simone, il ragazzo ucciso da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca.